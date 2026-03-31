Secondo un comunicato del Servizio nazionale delle migrazioni (Sermig) visionato dall’Afp, il precedente governo di sinistra guidato da Gabriel Boric aveva adottato un decreto, non ancora entrato in vigore, che prevedeva la regolarizzazione di 182mila persone coinvolte in un censimento dei migranti entrati illegalmente nel paese.

“Ma non procederemo a questa regolarizzazione di massa”, ha dichiarato il direttore del Sermig, Frank Sauerbaum.

“È un’ottima cosa che il decreto non sia entrato in vigore perché abbiamo scoperto che seimila persone su 182mila hanno comesso reati”, ha affermato il Sermig.

Cinque giorni dopo il suo insediamento, Kast aveva raggiunto la regione di Arica e Parinacota, nel nord del paese, per supervisionare la costruzione di barriere che dovrebbero impedire l’ingresso dei migranti dal Perù e dalla Bolivia. Aveva fissato un termine di 90 giorni per il loro completamento.

Il governo aveva inoltre annunciato un aumento del numero dei militari schierati alle frontiere del paese, nonché un potenziamento delle misure di sorveglianza con droni, videocamere e altre attrezzature.

Il governo prevede inoltre di presentare in parlamento due progetti di legge di contrasto dell’immigrazione. Il primo punirebbe chi aiuta i migranti a entrare nel paese e l’altro renderebbe reato l’ingresso illegale in territorio cileno.