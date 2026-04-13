Il 13 aprile papa Leone XIV ha denunciato le violazioni del diritto internazionale commesse da potenze “neocoloniali” in un discorso pronunciato in Algeria, nel primo giorno del suo viaggio in Africa, poche ore dopo aver subìto un attacco verbale del presidente statunitense Donald Trump.

Il primo papa di nazionalità statunitense ha esortato i leader algerini a costruire una società basata sui princìpi di giustizia e solidarietà.

“Oggi questa necessità è più urgente che mai di fronte alle continue violazioni del diritto internazionale e alla diffusione di tendenze neocoloniali”, ha affermato.

Poche ore prima, a bordo dell’aereo diretto ad Algeri, prima tappa di un viaggio di dieci giorni in quattro paesi, il papa aveva dichiarato all’agenzia Reuters che continuerà a condannare la guerra nonostante le critiche di Trump.

Aveva anche sottolineato che il messaggio cristiano continua a essere “strumentalizzato”.

“Non voglio entrare in un dibattito con lui”, aveva affermato, riferendosi a Trump. “Ma il messaggio del Vangelo non dovrebbe essere distorto, come oggi fanno in tanti”.

“Continuerò a esprimermi ad alta voce contro la guerra e a promuovere la pace, il dialogo e le relazioni multilaterali per cercare soluzioni giuste ai problemi”, aveva aggiunto.

“Il messaggio della chiesa, il messaggio del Vangelo e il mio messaggio coincidono: siano benedetti gli operatori di pace”, aveva concluso.