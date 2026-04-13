Il 13 aprile la candidata di destra Keiko Fujimori è in leggero vantaggio nelle frammentate elezioni presidenziali in Perù, che porteranno a un ballottaggio il mese prossimo, mentre lo spoglio continua e le operazioni di voto sono state prorogate per decine di migliaia di elettori.

Con poco più del 50 per cento delle schede scrutinate, Fujimori è in testa con circa il 17 per cento dei voti, davanti all’ex sindaco di Lima Rafael López Aliaga (destra) con il 15 per cento e al candidato di centrosinistra Jorge Nieto con il 13 per cento.

In assenza di un chiaro favorito e con nessuno dei candidati in grado di avvicinarsi al 50 per cento necessario per vincere al primo turno, sarà decisivo il ballottaggio del 7 giugno, prolungando l’instabilità politica del Perù, terzo produttore mondiale di rame, in un contesto di aumento della criminalità e della competizione geopolitica tra Stati Uniti e Cina.