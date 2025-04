Anche il numero di omicidi è aumentato, soprattutto nella capitale e nelle grandi città della costa pacifica come Trujillo, Piura e Tumbes. In media in Perù sono registrati duemila omicidi all’anno. Considerando che il 20 marzo le vittime erano già più di cinquecento, è possibile che la cifra sia superata entro la fine del 2025.

La pratica dell’estorsione ha assunto proporzioni allarmanti, con un aumento del 200 per cento dal 2002, secondo i dati forniti dalla polizia. Un fenomeno che sembra colpire tutti: autisti, barbieri, medici, farmacisti, piccoli imprenditori e negozianti. Non sono esclusi neanche i lavoratori del settore dell’istruzione: l’anno scorso 320 scuole, in gran parte private, hanno subìto estorsione.

I giornalisti paragonano questo livello di violenza all’epoca del conflitto armato degli anni ottanta e novanta, quando il paese visse la violenza della guerriglia maoista di Sendero luminoso. Le conseguenze del fenomeno sono evidenti: all’inizio di marzo i negozi hanno interrotto l’attività e le scuole sono rimaste chiuse anche dopo il periodo di vacanza, con gli studenti costretti a proseguire le lezioni da remoto.

La situazione evidenzia l’inquietante proliferazione delle organizzazioni criminali legate al traffico di cocaina, all’attività mineraria illegale e al contrabbando di legname e specie animali. La penetrazione delle bande ha ormai raggiunto tutto il territorio peruviano. Secondo Devida, l’agenzia antidroga nazionale, la superficie delle colture di coca è aumentata del 69 per cento tra il 2019 e il 2023, mentre l’estrazione illegale di oro è cresciuta del 39 per cento. “Prima i gruppi criminali operavano in zone circoscritte del paese, nelle Ande e in Amazzonia, in punti chiave del territorio come le valli (dove si trovano le colture di coca), i confini e le zone periferiche. Ora invece sono attivi anche nelle grandi città”, spiega Noam López Villanes, esperto di sicurezza dell’università cattolica del Perù.

Tra queste organizzazioni criminali ci sono le bande colombiane, e recentemente anche ecuadoriane e venezuelane, come il Tren de Aragua. “Agiscono appoggiandosi alla delinquenza locale, che in passato era frammentata e poco armata. Vogliono diversificare le loro attività illegali e aprire nuovi mercati”, spiega Lucía Nuñovero, criminologa ed ex direttrice dell’ufficio di analisi strategica sulla criminalità del governo. “Stanno traendo profitti dove circola il denaro: nel commercio informale (il 75 per cento dell’economia peruviana è sommerso), nel settore dei trasporti e nella prostituzione, che fino a poco tempo fa non erano gestiti dalle grandi mafie. C’era un vuoto e lo hanno riempito”.