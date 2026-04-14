Il ministro dell’economia e delle finanze del Benin, Romuald Wadagni, ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni presidenziali che si sono tenute il 12 aprile in questo paese dell’Africa occidentale.
Secondo i dati forniti dalla commissione elettorale, Wadagni, 49 anni, ha ottenuto più del 94 per cento dei voti.
Il 13 aprile il presidente della commissione elettorale Sacca Lafia ha dichiarato alla tv statale che il risultato si basa su più del 90 per cento delle schede scrutinate, sottolineando che il vantaggio di Wadagni è incolmabile.
Il tasso di partecipazione è stato del 58,78 per cento, ha aggiunto Lafia.
Prima ancora dell’annuncio in tv il candidato dell’opposizione Paul Hounkpe aveva riconosciuto la sua sconfitta.
Wadagni, che era il candidato della coalizione al potere, prenderà il posto di Patrice Talon, in carica dal 2016.
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