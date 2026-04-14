Il ministro dell’economia e delle finanze del Benin, Romuald Wadagni, ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni presidenziali che si sono tenute il 12 aprile in questo paese dell’Africa occidentale.

Secondo i dati forniti dalla commissione elettorale, Wadagni, 49 anni, ha ottenuto più del 94 per cento dei voti.

Il 13 aprile il presidente della commissione elettorale Sacca Lafia ha dichiarato alla tv statale che il risultato si basa su più del 90 per cento delle schede scrutinate, sottolineando che il vantaggio di Wadagni è incolmabile.