Oltre la crisi, come ripensare l’economia

“Viviamo in un sistema finanziario, economico e sociale che è ormai disfunzionale. A questo punto serve una soluzione radicale”, dice Tim Jackson, intervistato al festival di Internazionale a Ferrara. “Quello che possiamo fare è costruire un sistema che non abbia bisogno dell’avidità per funzionare”.

Tim Jackson è un economista britannico. Insegna sviluppo sostenibile all’università del Surrey, in Inghilterra. Ha scritto Prosperità senza crescita (Edizioni Ambiente 2011). Alla ricerca scientifica affianca l’attività di drammaturgo, per la quale ha ricevuto numerosi premi. Su Twitter: @ProfTimJackson.