Sembra che una “epidemia di solitudine” stia colpendo i giovani sotto i trent’anni nell’Unione europea: questa è almeno la conclusione di diversi studi. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità adolescenti e i giovani donne e uomini oggi sono iperconnessi ma allo stesso tempo si sentono molto più soli rispetto alle persone con più di sessant’anni. E questo ha delle conseguenze sulla loro salute mentale e fisica, come depressione e malattie cardiache. Secondo alcuni studi, il senso di isolamento sarebbe dannoso per il nostro organismo quanto fumare quindici sigarette al giorno.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, descrive questo fenomeno, che incide anche sul funzionamento delle democrazie, indagando i suoi legami con abitudini come l’uso degli smartphone e dei social media, e i modi in cui può essere affrontato.