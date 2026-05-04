Sembra che una “epidemia di solitudine” stia colpendo i giovani sotto i trent’anni nell’Unione europea: questa è almeno la conclusione di diversi studi. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità adolescenti e i giovani donne e uomini oggi sono iperconnessi ma allo stesso tempo si sentono molto più soli rispetto alle persone con più di sessant’anni. E questo ha delle conseguenze sulla loro salute mentale e fisica, come depressione e malattie cardiache. Secondo alcuni studi, il senso di isolamento sarebbe dannoso per il nostro organismo quanto fumare quindici sigarette al giorno.
Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, descrive questo fenomeno, che incide anche sul funzionamento delle democrazie, indagando i suoi legami con abitudini come l’uso degli smartphone e dei social media, e i modi in cui può essere affrontato.
Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto Beam, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.
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