Il notiziario video Europa Settegiorni , che racconta la vita delle società del continente, spiega che anche se oggi i diritti delle persone lgbt+ fanno parte degli obiettivi dell’Unione europea, i paesi che la compongono si muovono in ordine sparso. E perfino negli stati più attenti al tema, come la Spagna, le aggressioni verso per la comunità lgbt+ sono in aumento.

Nel 2001 la Romania è stato l’ultimo paese europeo a depenalizzare l’omosessualità. Nello stesso anno, i Paesi Bassi sono diventati il primo stato al mondo a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). Il progetto Beam, coordinato da Arte, è finanziato dall’Unione europea in seguito all’invito della Direzione generale delle reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Cnet) di creare piattaforme multimediali europee.