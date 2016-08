Marilyn Monroe oltre il mito

Palazzo Madama, a Torino, dedica una grande mostra a Marilyn Monroe, esponendo 150 oggetti personali, molti provenienti dalla sua casa di Brentwood, a Los Angeles, conservati dal suo insegnante di recitazione e mentore Lee Strasberg.

Abiti, accessori, documenti, lettere, appunti su quaderni, contratti cinematografici, oggetti di scena e spezzoni di film. E alcune delle fotografie (alcune inedite) scattate da grandi autori come Milton Greene, Alfred Eisenstaedt, Elliott Erwitt, George Barris e Bernt Stern.

Stern la ritrasse poco prima della sua morte nel servizio The last sitting realizzato per Vogue, nel 1962.

La mostra La donna oltre il mito sarà aperta fino al 19 settembre 2016.