I volti del jazz

In onore del padre Arrigo, uno dei più grandi storici musicali in Italia, Roberto Polillo presenta i ritratti che ha scattato ai protagonisti del jazz tra il 1962 e il 1974, in una mostra a Milano.

Il compito di Roberto Polillo, appena sedicenne quando si avvicinò alla fotografia, era quello di seguire i musicisti dell’epoca durante e dopo le loro esibizioni, quando aveva occasione di ritrarli nella loro dimensione più privata. Ed era proprio suo padre, organizzatore dei più importanti concerti jazz del tempo, a commissionargli quelle immagini.

Da Louis Armstrong a Duke Ellington, da Miles Davis a John Coltrane, le foto di Polillo “rappresentano nello stesso tempo l’apice e l’inizio della fine della storia del jazz”, spiega Francesco Martinelli, autore del testo introduttivo della mostra a Milano.

La mostra Swing, bop and free è esposta allo spazio Base di Milano in occasione del festival JazzMi e durerà fino al 16 novembre 2016.