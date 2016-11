Ordinaria bellezza

L’immagine apparentemente semplice di un ragazzo in uniforme scolastica che guarda nell’obiettivo della macchina fotografica è la vincitrice del Taylor Wessing prize 2016, il concorso dedicato alle migliori fotografie di ritratto.

L’autore dello scatto è Claudio Rasano, italosvizzero, che è stato premiato per il modo in cui ha saputo esprimere “in maniera molto forte e diretta qualcosa di bello nell’ordinario”, ha spiegato la giuria del premio.

Il ritratto di Katlehong Matsenen, studente di Johannesburg di 18 anni, fa parte del progetto chiamato Similar uniforms: we refuse to compare in cui Rasano ha esplorato il modo in cui l’identità possa essere mantenuta anche indossando un’uniforme.

Il secondo premio è stato assegnato a Joni Sternbach per le sue immagini realizzate con procedimenti fotografici storici, come il collodio, applicati a ritratti contemporanei. L’immagine premiata è quella di un surfista in posa con la sua ragazza su una spiaggia della California.

Al terzo posto, il lavoro di Kovi Konowiecki dedicato a una serie di ritratti di ebrei ortodossi in giro per il mondo.

L’edizione del Taylor Wessing di quest’anno ha ricevuto 4.303 candidature da parte di 1.842 fotografi. Le immagini vincitrici saranno esposte dal 17 novembre 2016 al 26 febbraio 2017 alla National portrait gallery di Londra.