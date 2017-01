In volo sul mondo

Negli ultimi anni si è parlato molto dell’uso di droni a scopo militare, in particolare da parte degli Stati Uniti, per sorvegliare e colpire obiettivi strategici. Queste azioni sono state spesso condannate sul piano umanitario, alimentando dubbi sulla loro efficacia e legittimità.

Le tecnologie sono però solo strumenti e sono gli esseri umani a decidere come usarle. Per esempio, i droni si rivelano importanti nelle missioni di ricerca e salvataggio o per monitorare i comportamenti degli animali, ricavando dati utili agli scienziati per tutelare le specie in pericolo.

Il libro Above the world mostra come i droni possano arricchire l’esperienza già affascinante della fotografia aerea. Da strumenti di guerra, diventano delle fotocamere libere dai limiti della gravità, riuscendo a sorvolare una vetta o un vulcano in eruzione senza correre rischi.

Tra i fotografi coinvolti nel progetto ci sono George Steinmetz, Michael Shainblum, Cameron Davidson, Stacy Garlington, Romeo Durscher e Barry Blanchard.