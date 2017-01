Arrivederci Obama

Il 20 gennaio 2017, alle 15.30 italiane, Barack Obama accoglierà alla Casa Bianca il suo successore, Donald Trump. Con lui andrà fino al Campidoglio, dove Trump giurerà come 45° presidente degli Stati Uniti.

Obama ha già completato il trasloco dopo otto anni di permanenza alla Casa Bianca, che lascia con una popolarità molto alta per un presidente uscente: secondo la Cnn il 60 per cento degli statunitensi ha un’opinione positiva dei suoi due mandati, dal 2008 al 2016.

Figlio di un’antropologa originaria del Kansas e di un economista keniano, Obama si è laureato in scienze politiche alla Columbia University e in giurisprudenza alla Harvard Law School. È stato senatore dell’Illinois per tre mandati, dal 1997 al 2004, quando si è candidato per il senato federale, imponendosi a sorpresa nelle primarie del 2004 . Il suo discorso introduttivo (keynote address) alla convention democratica di luglio lo ha reso una delle figure più popolari del suo partito, tanto da essere eletto al senato diWashington. Il 10 febbraio 2007 ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle presidenziali, che ha vinto nel 2008 sconfiggendo il senatore repubblicano John McCain. Il 6 novembre 2012 è stato riconfermato per un secondo mandato, dopo aver sconfitto il candidato repubblicano Mitt Romney.

La sua presidenza sarà ricordata soprattutto per l’estensione dell’assistenza sanitaria (Obamacare), il disgelo con Cuba, la revoca delle sanzioni contro l’Iran e la ratifica dell’accordo di Parigi sul clima. Nel 2009 Obama ha ottenuto il premio Nobel per la pace, anche se molti gli contestano il ruolo defilato adottato in Medio Oriente e il mancato intervento in Siria.

Le immagini sono state scattate dai fotografi ufficiali della Casa Bianca.