In Venezuela torna in carcere un ex sindaco dell’opposizione. Condannato per non aver impedito delle manifestazioni contro il governo chavista, Daniel Ceballos era da un anno agli arresti domiciliari per problemi di salute. All’alba del 27 agosto degli agenti dei servizi segreti l’hanno portato via da casa in ambulanza, con la scusa di una visita medica, come ha denunciato sua moglie, sindaca di San Cristóbal.