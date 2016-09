L’uragano Hermine ha raggiunto le coste della Florida. Per la prima volta dal 2005 un uragano ha colpito la Florida. Il governatore dello stato Rick Scott ha dichiarato lo stato di emergenza in 51 contee per l’arrivo di Hermine, un uragano di classe 1, con venti che hanno raggiunto i 130 chilometri orari e violente precipitazioni.