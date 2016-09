In Siria decine di organizzazioni umanitarie non collaboreranno più con le Nazioni Unite. Settantatré gruppi, tra cui i volontari della Difesa civile siriana, hanno inviato una lettera all’Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) per denunciare l’influenza “significativa e sostanziale” che il governo di Damasco esercita sulle operazioni umanitarie. In particolare, questi gruppi non vogliono più condividere informazioni con le agenzie dell’Onu.