Cinque donne in corsa per la guida delle Nazioni Unite

Il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite dovrebbe essere una donna, ha dichiarato ad agosto il titolare attuale, il sudcoreano Ban Ki-moon.

Il suo secondo mandato quinquennale volge ormai al termine, e Ban ritiene che dopo sette decenni e otto leader uomini sia venuto il momento di vedere una donna al vertice dell’organizzazione.

La decisione non spetta a lui, ma ai rappresentanti dei quindici paesi membri del Consiglio di sicurezza, che devono raccomandare un candidato e sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea generale.

Per tradizione il segretario generale viene scelto a rotazione tra le diverse regioni del mondo. L’incarico è già stato ricoperto da funzionari provenienti da Asia, Africa, America Latina ed Europa occidentale. I paesi dell’Europa orientale, tra cui la Russia, sostengono che adesso toccherebbe a loro.

Il Consiglio di sicurezza ha condotto tre votazioni informali a cui hanno partecipato dodici candidati, ora ridotti a dieci: in testa alle preferenze è risultato sempre Antonio Guterres, ex primo ministro portoghese ed ex alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il candidato finale dovrebbe essere selezionato entro ottobre ed entrare in carica il 1 gennaio 2017.

Ecco le cinque donne che rientrano nella rosa dei candidati e potrebbero puntare a guidare le Nazioni Unite