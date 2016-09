Ang Babaeng Humayo (The woman who left) ha vinto il Leone d’oro. Il film diretto dal regista filippino Lav Diaz si è aggiudicato il premio principale alla 73ª edizione della Mostra del cinema di Venezia. Gran premio della giuria a Nocturnal animals di Tom Ford e premio speciale a The bad batch di Ana Lily Amirpour. I premi per le migliori interpretazioni sono andati a Emma Stone (La La Land) e Oscar Martinez (El ciudadano ilustre).