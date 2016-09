Attacco hacker all’agenzia mondiale antidoping, diffuse le cartelle cliniche degli atleti statunitensi. Un gruppo di hacker russi chiamato Tsar team ha violato i server della Wada e ha reso pubbliche le informazioni su alcuni atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi di Rio. Secondo i pirati informatici, noti anche come Fancy Bear, diversi sportivi statunitensi “sono risultati positivi” ai test antidoping, ma hanno avuto comunque il via libera per le Olimpiadi. Tra gli atleti presi di mira ci sono le tenniste Serena e Venus Williams e la ginnasta Simone Biles. Nei mesi scorsi la squadra russa è stata esclusa dai giochi in Brasile in seguito allo scandalo sul doping che ha colpito la sua federazione.