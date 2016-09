A New York il primo vertice dell’Onu su migranti e rifugiati. All’assemblea generale delle Nazioni Unite i leader mondiali si riuniranno per elaborare una risposta coordinata alla crisi migratoria, che nel 2015 ha costretto 65,3 milioni di persone ad abbandonare la propria casa. Al termine del vertice, è prevista la firma di un documento che servirà da base per la strategia sui migranti, da delineare entro il 2018. Critiche molte organizzazioni non governative, tra cui Amnesty International, secondo cui l’iniziativa è molto debole.