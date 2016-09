In Corea del Sud entrano in sciopero i lavoratori della Hyundai. È la prima volta in dodici anni. L’arresto totale della produzione arriva dopo una serie di scioperi parziali iniziati a giugno contro lo stallo delle contrattazioni salariali. Il mese scorso il sindacato dei metalmeccanici ha votato contro una proposta che avrebbe abbassato i salari rispetto al 2015. Lo sciopero del 26 settembre ha comportato una perdita di circa due miliardi di euro per la mancata produzione di 114mila veicoli.