Migliaia di sauditi aderiscono a una petizione per chiedere la fine del sistema di controllo maschile sulle donne. Il documento, che ha raccolto quasi 15mila firme online, chiede al governo di Riyadh di abolire il sistema che obbliga le donne a chiedere il permesso di un parente maschio per compiere azioni basilari come viaggiare, sposarsi, accettare un impiego o farsi curare. Prima della pubblicazione della petizione 2.500 donne hanno inviato dei telegrammi al re per chiedere la fine della tutela.