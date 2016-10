Il Regno Unito avvierà la procedura per uscire dall’Europa entro la fine di marzo del 2017. La premier britannica Theresa May ha annunciato che la procedura per attivare l’articolo 50 del trattato di Lisbona per far uscire il suo paese dall’Unione europea sarà avviata entro marzo del 2017. May ha comunicato la sua decisione prima dell’inizio della conferenza del Partito conservatore in corso a Birmingham. Secondo la Bbc, se fossero rispettate queste scadenze il Regno Unito potrebbe uscire dall’Ue entro l’estate del 2019.