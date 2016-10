Due poliziotti accoltellati a Bruxelles, si pensa a un attacco terroristico. La procura della capitale belga ha confermato che l’aggressione della mattina del 5 ottobre contro due poliziotti nel quartiere di Schaerbeek è di matrice terroristica. I due poliziotti sono stati feriti in maniera non grave al collo e all’addome, l’aggressore è stato ferito ed è stato arrestato. L’attentato non è stato rivendicato.