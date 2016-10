I Rolling Stones pubblicheranno il nuovo album il 2 dicembre

I Rolling Stones il 7 ottobre apriranno il Desert trip, il festival californiano dedicato ai gruppi storici del rock creato dagli organizzatori del Coachella. Sul palco di Indio, insieme a Jagger e compagni, saliranno anche Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters e gli Who.

Ecco la lista delle canzoni contenute in Blue & lonesome:

1. Just your fool

2. Commit a crime

3. Blue & lonesome

4. All of your love

5. I gotta go

6. Everybody knows about my good thing

7. Ride ‘em on down

8. Hate to see you go

9. Hoo doo blues

10. Little rain

11. Just like I treat you

12. I Can’t quit you baby