La proposta di legge sull’aborto bocciata dai deputati polacchi. Le manifestazioni di massa contro la proposta, che avrebbe introdotto il divieto assoluto di ricorrere all’interruzione di gravidanza se non in caso di pericolo di vita per la donna, hanno spinto i conservatori del Partito diritto e giustizia (Pis, al potere) a respingere la proposta in commissione parlamentare il 5 ottobre. Il giorno successivo la decisione è stata confermata in via definitiva: 352 deputati della maggioranza conservatrice e dell’opposizione hanno votato contro il testo. I voti a favore sono stati 58 e le astensioni 18.