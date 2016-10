L’attore britannico Jim Broadbent e il disegnatore Dix realizzeranno una graphic novel ispirata a un dipinto di Pieter Bruegel. Broadbent ha coltivato a lungo l’idea di scrivere un film ispirato al dipinto Margherita la pazza, di Pieter Bruegel il vecchio. Un’operazione che non ha mai trovato produzioni interessate. E così Dull Margaret è diventata una graphic novel illustrata da Dix, autore di Roll up! Roll up! popolare striscia pubblicata dal Guardian. Al momento Dull Margaret è in cerca di un editore.