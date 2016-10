Nuovi raid su Aleppo, almeno 71 morti in due giorni. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, l’11 e il 12 ottobre almeno 71 civili sono morti sotto i bombardamenti dell’aviazione russa e siriana sulla parte della città siriana controllata dai ribelli. I raid sono proseguiti il 13 ottobre, con almeno una ventina di bombardamenti. Sono previsti per il prossimo weekend due incontri internazionali sulla Siria, a Losanna e a Londra, in un clima di ostilità crescente tra la Russia e l’occidente.