Le melodie degli animali

La biofonia è la disciplina che studia i suoni degli animali. Quanti saranno a praticarla? Uno almeno, l’americano Bernie Krause, ex musicista e ingegnere del suono per The Doors e Van Morrison. Nel corso di oltre quarant’anni Krause ha collezionato cinquemila ore di registrazioni, effettuate in ambienti naturali abitati da almeno 15mila specie. La Fondation Cartier pour l’art contemporain di Parigi gli ha dedicato una mostra, aperta fino a inizio gennaio 2017. E per l’occasione è stato realizzato questo sito che permette agli utenti di dirigere una “biorchestra” virtuale, un’esperienza interattiva delle armonie generate dal mondo animale.