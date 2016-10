Il coraggio dei musicisti del Mali

Nel Mali, in un territorio grande più o meno come Francia e Regno Unito messi insieme, i ribelli islamisti del nord nel 2012 hanno imposto la sharia e vietato la musica. Pochi paesi vantano una tradizione musicale pari a quella del Mali e il divieto ha significato un vero attentato all’identità della popolazione, al pari della distruzione dei mausolei di Timbuctù.

They will have to kill us first di Johanna Schwartz racconta e celebra il coraggio dei musicisti che si sono opposti continuando a imbracciare i loro strumenti. Il dvd esce solo negli Stati Uniti ma la sua trascinante colonna sonora sarà disponibile anche in Europa.