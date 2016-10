La coalizione che appoggia il governo iracheno si avvicina a Mosul. L’operazione per riprendere la città occupata dal gruppo Stato islamico (Is) nel nord dell’Iraq nel 2014, è in pieno svolgimento. Secondo fonti militari irachene, la coalizione guidata dagli Stati Uniti che comprende peshmerga curdi, esercito iracheno e milizie sciite, ha inflitto pesanti perdite ai militanti dell’Is. Fonti vicine al gruppo jihadista sostengono che una serie di attacchi suicidi mirati avrebbe invece fermato l’avanzata. La situazione umanitaria preoccupa le organizzazioni internazionali: un milione e mezzo di civili potrebbe essere coinvolto nei combattimenti.