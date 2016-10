Creati degli ovociti di topo partendo da cellule della pelle. Per la prima volta sono state ottenute in laboratorio cellule uovo a partire da cellule della pelle. Ricercatori giapponesi hanno prelevato alcune cellule dalla coda dei topi e hanno ottenuto, con un procedimento complesso, molti ovociti. Quelli normali, dopo la fecondazione in vitro, sono stati impiantati nelle madri, dando vita ad animali apparentemente sani e capaci di riprodursi. Al momento i ricercatori escludono che sia possibile ottenere ovociti umani, a causa degli ostacoli tecnici.