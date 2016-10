Gli incontri sul divano verde al Goethe-Institut di Roma

Il Goethe-Institut di Roma, in collaborazione con Internazionale, organizza un ciclo di incontri con giornalisti e ospiti tedeschi e italiani per parlare di migranti, movimenti populisti e futuro dell’Unione europea.

L’appuntamento è sempre alle ore 19.00 al Goethe-Institut, in via Savoia 15 a Roma. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti. Gli incontri sono in tedesco con traduzione simultanea. Ecco il calendario:

Lunedì, 24 ottobre 2016

Making Heimat. The Veddel embassy meets Torpignattara

Rappresentanti del quartiere Veddel, ad Amburgo, dove da diversi anni convivono cinquemila persone provenienti da oltre sessanta paesi, incontrano gli abitanti dell’altrettanto internazionale quartiere romano Torpignattara. Sarà l’occasione per raccontare la quotidianità nei rispettivi quartieri e per confrontarsi su esperienze, difficoltà e progetti.

Da Veddel (Amburgo)

Malte Jelden, drammaturgo e curatore del progetto Veddel Embassy

Fatoumata Aidara

Uschi Hoffmann

Da Torpignattara (Roma)

Igiaba Scego, scrittrice e giornalista

Stefania Ficacci, storica

Vania Borsetti, scuola Pisacane

Modera Chiara Nielsen, Internazionale

***

Mercoledì, 23 novembre 2016

Afd, Lega nord, Front national. L’avanzata dei populismi in Europa

In diversi paesi europei la destra populista e nazionalista si presenta come una nuova forza in opposizione ai partiti tradizionali. Negli ultimi mesi anche in Germania il nuovo partito Alternative für Deutschland si è insediato in alcuni parlamenti dei Länder. Dopo aver cominciato la sua ascesa tre anni fa come partito antieuro, ora la AfD fa soprattutto propaganda contro i rifugiati, gli immigrati e l’Islam.

Ludwig Greven, Die Zeit

Eva Giovannini, giornalista

Modera Andrea Pipino, Internazionale

***

Martedì, 6 dicembre 2016

Stati uniti o repubblica? Idee e visioni per un’Europa futura

Anche quando gli stati che fanno parte dell’Unione europea sono concordi su alcuni temi, difficilmente riescono a trovare soluzioni comuni per domande urgenti come la crisi finanziaria o la questione dei rifugiati. Per molti cittadini le istituzioni europee appaiono lontane dalla realtà e poco democratiche ma la politologa tedesca Ulrike Guérot, fondatrice dello European democracy lab, ha un piano b per il futuro dell’Unione: creare una Repubblica europea.

Ulrike Guérot, European democracy lab

Adriana Cerretelli, Il sole 24 ore

Modera Jacopo Zanchini, Internazionale