La fiction tedesca Terror – Ihr Urteil trasforma il pubblico in giudice. Il network tedesco Ard il 17 ottobre ha trasmesso l’adattamento televisivo di un dramma teatrale di Ferdinand von Schirach, Terror – Ihr Urteil (Terrore. Il vostro verdetto) in cui il pubblico è coinvolto nel ruolo di giudice, grazie al televoto. La trama: un gruppo di terroristi dirotta un aereo di linea con 164 passeggeri a bordo per farlo schiantare su uno stadio pieno. Un pilota militare è costretto ad abbatterlo, uccidendo tutte le persone a bordo. I telespettatori di Germania, Svizzera e Austria hanno votato, assolvendo il pilota. Lo show è stato trasmesso anche in Slovenia e Repubblica Ceca, ottenendo ascolti altissimi.