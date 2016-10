Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha chiesto all’Italia di intervenire in Libia. Obama ha chiesto al presidente del consiglio Matteo Renzi un rinnovato impegno militare dell’Italia in Libia: “Bisogna sostenere Al Sarraj con azioni militari ed economiche”, ha detto il presidente durante la sua ultima cena di stato. Obama si è anche espresso a favore della vittoria del sì al referendum costituzionale italiano, indicando il governo italiano come partner di Washington in Europa.