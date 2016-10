Tutto pronto per l’ultimo dibattito tra Hillary Clinton e Donald Trump. I due candidati alla presidenza degli Stati Uniti si confronteranno nel terzo e ultimo dibattito pubblico all’università di Las Vegas, in Nevada, quando in Italia saranno le 3 del mattino del 20 ottobre. Clinton e Trump discuteranno sei temi: debito pubblico e assistenza sanitaria e sociale, immigrazione, economia, corte suprema, interessi all’estero e infine le rispettive condizioni di salute.