La sonda Schiaparelli non si è comportata come avrebbe dovuto. Il lander dell’Agenzia spaziale europea (Esa) non ha ancora inviato segnali sulla Terra ed è sempre più plausibile l’ipotesi che si sia schiantato sulla superficie di Marte. Secondo una prima ricostruzione il paracadute della sonda si è aperto troppo presto e i retrorazzi che dovevano rallentare la discesa di Schiaparelli sono entrati in funzione per troppo poco tempo. In attesa che i dati di altri satelliti in orbita intorno a Marte diano qualche certezza, l’Esa non abbandona ancora la speranza che il lander possa essere intatto, ma l’umore generale è abbastanza pessimista.