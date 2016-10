Il no della Vallonia blocca l’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Canada. Il Consiglio europeo in corso a Bruxelles è stato travolto dalla notizia che la Vallonia, la regione francofona del Belgio, non ha intenzione di togliere il veto alla firma da parte del Belgio dell’Accordo economico e commerciale globale (Ceta), il trattato di libero scambio tra l’Unione europea e il Canada. Il premier del governo regionale della Vallonia, Paul Magnette, ha dichiarato che i miglioramenti apportati “sono insufficienti per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Vallonia”.