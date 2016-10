La vita in Iraq nell’anno zero

In Siria, Libia, nei territori occupati dal gruppo Stato islamico e in tanti altri paesi in guerra, qualcuno sta forse filmando la vita e le sofferenze quotidiane della gente. Riprese che un giorno ci parleranno da un punto di vista diverso da quello di tutti i reportage e documentari che avremo letto e visto nel frattempo. È quel che è successo con la monumentale (quasi sei ore di durata) cronaca familiare realizzata da Abbas Fahdel filmando la vita in Iraq prima e dopo l’invasione statunitense. Homeland (Iraq year zero) è un umanissimo film acclamato in decine di festival internazionali. Il dvd è uscito sul mercato francese.