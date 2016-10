Un’operazione di soccorso salva 3.300 migranti al largo della costa libica. Gli oltre tremila migranti e rifugiati sono stati soccorsi in un’operazione congiunta della guardia costiera italiana, della forza navale dell’Unione europea e di organizzazioni non governative. Nell’operazione sono stati recuperati anche sette cadaveri. Secondo l’agenzia Frontex, il numero di migranti che hanno attraversato il Mediterraneo centrale a settembre è calato del 40 per cento rispetto al mese precedente, ma i dati dei primi nove mesi del 2016 sono in linea con quelli del 2015.