I socialisti spagnoli permetteranno la formazione di un governo di minoranza guidato da Mariano Rajoy. Il consiglio federale del Partito socialista spagnolo (Psoe) ha deciso che i deputati del partito si asterranno nel voto di fiducia del governo guidato dal premier Mariano Rajoy del Partito popolare (Pp). L’astensione dei socialisti permetterà la formazione di un governo di minoranza popolare ed eviterà di mandare il paese alle elezioni per la terza volta in un anno. Nelle elezioni dello scorso giugno i popolari non avevano ottenuto i voti sufficienti per governare.