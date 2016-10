È cominciato lo sgombero del campo profughi di Calais. Diversi migranti sono arrivati verso le sei del 24 ottobre nel punto di raccolta stabilito dalle autorità francesi per evacuare il campo. Le operazioni dureranno almeno una settimana e i migranti saranno trasportati in alcuni centri d’accoglienza in Francia. Nell’accampamento di Calais, chiamato la Giungla, vivono in condizioni precarie circa settemila migranti che aspettano di entrare nel Regno Unito. La polizia francese teme che alcuni migranti rifiutino il trasferimento e nel fine settimana ci sono stati scontri.