Il Belgio non può firmare il trattato Ceta a causa dell’opposizione della Vallonia. Il premier belga Charles Michel ha dichiarato che il suo paese per il momento non può firmare l’Accordo economico e commerciale globale (Ceta), il trattato di libero scambio tra l’Unione europea e il Canada, dopo che il parlamento della Vallonia ha votato contro la sua approvazione. La firma del trattato, prevista per il 27 ottobre, al momento è bloccata. Il Ceta ha sollevato diverse polemiche e viene contestato da molti gruppi ambientalisti.