Confermata la condanna di Roberto Formigoni per diffamazione. L’ex presidente della regione Lombardia dovrà versare 75mila euro come risarcimento al Partito radicale e a due suoi esponenti: Formigoni li aveva accusati di “aver ordito una macchinazione” contro di lui nella vicenda delle firme false per le elezioni regionali lombarde del 2010. Nel processo d’appello la sanzione penale è stata confermata, ma il risarcimento è stato diminuito di 35mila euro rispetto al primo grado.