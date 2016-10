Più di 3.300 persone in fuga da Mosul in un giorno. Il 25 ottobre le autorità irachene hanno accolto il maggior numero di sfollati dal 17 ottobre, il giorno in cui è cominciata l’offensiva per strappare la città del nord dell’Iraq al controllo del gruppo Stato islamico (Is). Secondo le Nazioni Unite, finora almeno 8.940 abitanti di Mosul e delle zone limitrofe sono stati costretti ad abbandonare le loro case.