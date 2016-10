In Colombia i ribelli dell’Eln cominciano a liberare gli ostaggi. L’Esercito di liberazione nazionale (Eln), il secondo principale gruppo di ribelli colombiano si prepara a liberare uno dei suoi prigionieri, rispettando una delle condizioni poste dal governo per far cominciare i colloqui di pace. L’ex deputato Odin Sanchez è nelle mani del gruppo da aprile. Le trattative avrebbero dovuto cominciare il 27 ottobre in Ecuador, ma il presidente colombiano Juan Manuel Santos ha dichiarato che prima dev’essere liberato Sanchez.