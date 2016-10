Via libera del parlamento della Vallonia al trattato Ceta. Alla fine il parlamento regionale della Vallonia ha dato il via libera per l’adesione del Belgio all’Accordo economico e commerciale globale (Ceta), il trattato di libero scambio tra l’Unione europea e il Canada. L’Unione europea avrebbe voluto firmare il trattato con il Canada già il 27 ottobre, ma l’opposizione della Vallonia ha bloccato l’iter.