I ribelli siriani hanno lanciato un’offensiva per conquistare Aleppo. I miliziani dell’ex Fronte al nusra e dell’Esercito siriano libero hanno sparato dei missili contro la base aerea di Nairab, nel tentativo di avvicinarsi alla parte orientale della città, che è nelle mani delle truppe di Bashar al Assad. Secondo l’ong Osservatorio siriano per i diritti umani, in città i raid dei ribelli hanno causato la morte di 15 civili. Nel frattempo l’Onu ha chiesto l’apertura di un’inchiesta sul raid che ha colpito un complesso scolastico nel villaggio di Hass, nella provincia di Idlib. La Russia nega di aver compiuto il bombardamento.