L’Islanda oggi al voto anticipato, il Partito pirata è in testa nei sondaggi. Gli islandesi voteranno oggi per eleggere un nuovo parlamento. Gli ultimi sondaggi vedono il Partito pirata in un testa a testa con il Partito dell’indipendenza (conservatore, al governo dal 2013 con i centristi del Partito del progresso). Le elezioni anticipate sono state indette ad agosto, dopo che ad aprile si era dimesso il premier Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, rimasto coinvolto nello scandalo di evasione fiscale rivelato dai Panama Papers.