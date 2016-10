La Costa d’Avorio al voto per approvare la nuova costituzione. E’ in corso il referendum per approvare la riforma costituzionale proposta dal governo del presidente Alassane Ouattara. La nuova costituzione dovrebbe garantire più stabilità al paese, ancora caratterizzato da divisioni etniche e politiche a cinque anni dalla guerra civile del 2011. I partiti di opposizione hanno deciso di boicottare la consultazione popolare, sostenendo che la riforma sia solo uno strumento per consolidare il potere del governo del presidente Ouattara.